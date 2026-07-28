Brasil atrasa obras de acesso à ponte com Paraguai na Rota Bioceânica

O Brasil está atrasado nas obras de acesso à ponte entre Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. A estrutura é um dos principais pilares da Rota Bioceânica, corredor logístico que deve reduzir o tempo das exportações brasileiras até a Ásia. Enquanto o Paraguai prevê concluir seu trecho ainda neste ano, o governo brasileiro estima finalizar o acesso apenas em 2027 e ainda não tem garantidos os cerca de R$ 250 milhões necessários para concluir a obra. As informações são da Folha de S. Paulo.

Faltam 13,1 quilômetros de ligação entre a BR-267 e a ponte. O Paraguai já executa a pavimentação dos 3,8 quilômetros que conectam a estrutura à rodovia PY-15 e prevê concluir os trabalhos até novembro deste ano ou, no máximo, janeiro de 2027. A ponte tem 1,2 quilômetros de extensão sobre o rio Paraguai.

A Rota Bioceânica ligará o Porto de Santos aos portos chilenos de Antofagasta e Iquique, atravessando Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Com a nova ligação, a expectativa é reduzir o percurso das cargas brasileiras em cerca de sete mil quilômetros e economizar entre 17 e 20 dias no transporte até mercados da Ásia e da Oceania.

Obras do lado brasileiro avançam devagar

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 38,1% das obras do acesso brasileiro já foram executadas. Os serviços estão concentrados na terraplenagem e na construção de seis pontes e um viaduto, dos quais apenas duas estruturas foram concluídas.

O investimento previsto para a obra é de R$ 472 milhões. Até agora, R$ 220,7 milhões foram empenhados e R$ 184,7 milhões efetivamente aplicados. O órgão afirma que a suplementação orçamentária poderá ser realizada conforme a evolução dos serviços.

O coordenador brasileiro das negociações internacionais dos corredores bioceânicos, João Carlos Parkinson, reconhece que existe um pequeno descompasso entre os dois países. Segundo ele, a diferença ocorre porque o acesso do lado paraguaio é muito menor e o terreno do lado brasileiro é muito pantanoso, o que exige grande trabalho de terraplenagem e encarece a obra.

Centro aduaneiro ainda não saiu do papel

Brasil e Paraguai ainda precisam implantar o Centro Integrado de Controle da Fronteira (Ciof), que reunirá os órgãos responsáveis pelos procedimentos aduaneiros dos dois países. O projeto ainda está em fase de adaptação e, segundo o DNIT, as obras do centro sequer começaram.

Para o superintendente-adjunto da Receita Federal na 1ª Região, Erivelto Moyses, a estrutura aduaneira será indispensável para o funcionamento do corredor internacional. É a área essencial para o comércio exterior, para despacho de importação e exportação, afirmou.

Uma missão da Receita Federal percorreu cerca de quatro mil quilômetros pela Rota Bioceânica para avaliar as condições do trajeto. O levantamento apontou potencial para reduzir custos e tempo de transporte, mas também identificou gargalos como aduanas improvisadas no Paraguai, trechos rodoviários em obras, limitações na infraestrutura argentina e restrições para caminhões na travessia da Cordilheira dos Andes.

Enquanto essas pendências não forem solucionadas, a travessia entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta continuará sendo feita por balsa.