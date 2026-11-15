Brasil amplia exportações para Ásia após tarifas dos Estados Unidos

O governo brasileiro compensou a retração nas vendas para os Estados Unidos com a ampliação de exportações para mercados asiáticos e europeus. A estratégia foi detalhada pelo presidente Lula em entrevista à imprensa neste domingo (15), durante visita a Manila, nas Filipinas, onde participa da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Países como China, Vietnã, Indonésia e Alemanha absorveram parte das exportações brasileiras que antes tinham como destino o mercado americano, segundo o presidente. As informações são da Gazeta do Povo.

A declaração ocorre em meio aos efeitos das sobretaxas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros. Lula afirmou que o país optou por buscar novos parceiros comerciais em vez de depender exclusivamente do mercado norte-americano. “Ao invés de a gente ficar chorando ou implorando para que o governo americano desse dólares ao Brasil, a gente resolveu procurar outros parceiros para a gente vender”, declarou.

A viagem às Filipinas faz parte do esforço de ampliar a presença brasileira na Ásia, região que ganhou peso no comércio exterior nacional. Em encontro com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., Lula classificou as Filipinas como o parceiro mais antigo do Brasil no Sudeste Asiático e afirmou que a visita inaugura um “novo capítulo” nas relações bilaterais.

Setores afetados cobram apoio do governo

Apesar do discurso oficial sobre a compensação nas exportações, segmentos econômicos atingidos pelas tarifas americanas continuam pressionando por medidas de suporte. O governo federal criou o Plano Brasil Soberano para reduzir os impactos da sobretaxa sobre empresas exportadoras brasileiras, com novas etapas sendo lançadas ao longo do ano.

Presidente repete argumento usado em julho

A fala de Lula em Manila repete o discurso adotado em julho, durante o lançamento da terceira edição do Plano Brasil Soberano. Na ocasião, o presidente usou termos semelhantes ao defender que o Brasil não deveria lamentar as exportações perdidas para os Estados Unidos. Ele comparou a situação à época em que vendia tapioca, laranja e biju na infância: “Quando eu encontrava uma pessoa que virava as costas para o meu apelo, eu não ficava xingando o cara, eu ia procurar outro”, declarou.