CCR, EcoRodovias e o consórcio liderado pela Global Logistic Properties (GLP) entregaram suas propostas para levar a BR 101/SC, conforme apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Arteris, que era praticamente dada como certa na disputa, não entregou proposta. A empresa, assim como a CCR, conseguiria uma sinergia operacional importante diante da proximidade do trecho com outra concessão do grupo.

Nos corredores, a conversa era de que seria um certame bastante concorrido. Fontes chegaram a apontar que a Arteris já teria até contratado o seguro garantia. Nenhum representante de empresa compareceu à B3 nesta segunda-feira. O leilão está marcado para sexta-feira, 21.

O trecho da BR 101/SC a ser leiloado começa no sul do município de Palhoça/SC (Rio Madre) e vai até cerca de 10 km da divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, no município de São João do Sul, do lado catarinense. A concessão compreende uma extensão de 220,4 km.

De um lado está Autopista Litoral Sul, que tem parte da 101 e é controlada pela Arteris. Já do outro lado do trecho a ser leiloado está o Grupo CCR, vencedor do leilão da Rodovia de Integração do Sul (SIS) no fim de 2018, que engloba parte da 101, além das BRs 290, 386 e 448.

Já a GLP, maior grupo de galpões logísticos do País, venceu em dezembro passado a concessão da rodovia MS-306 – a primeira deles no País. A rodovia foi levada pela empresa no Consórcio Way-306, com a Comércio Bandeirantes, TCL, Senpar e TORC. O lance foi de R$ 605,3 milhões. Segundo fontes da empresa, a proposta de consórcio para a 101 terá uma composição parecida.

O investimento previsto no trecho a ser leiloado na sexta-feira é de R$ 3,376 bilhões, além de custos operacionais de R$ 3,99 bilhões.