BPC e medicamentos do SUS recebem reforço de R$ 5,1 bilhões

O governo federal liberou R$ 5,166 bilhões para reforçar despesas de diversos órgãos do Executivo nesta quarta-feira (27). O dinheiro será remanejado de dotações orçamentárias já existentes. As informações são da Agência Brasil.

A maior parte dos recursos, R$ 4,726 bilhões, vai para o pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por invalidez. Esse valor representa cerca de 90% do total autorizado.

Outros R$ 387,6 milhões serão destinados à assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS). Os recursos vão financiar a aquisição e distribuição de medicamentos da atenção básica e o fornecimento de medicamentos de componente especializado em diversos estados.

São Paulo receberá R$ 66 milhões para medicamentos. O Paraná terá R$ 56,9 milhões, o Rio Grande do Sul R$ 48,2 milhões, Minas Gerais R$ 30,4 milhões e Goiás R$ 26,4 milhões.

A Portaria nº 485/2026 do Ministério do Planejamento e Orçamento autorizou a liberação. Os recursos virão do cancelamento de dotações de diversos órgãos e programas federais.

Entre as principais fontes estão valores destinados a subvenções econômicas para operações agropecuárias, transferências do setor energético e despesas de pessoal de diferentes órgãos federais.

Também foram canceladas dotações relacionadas a aposentadorias e pensões civis da União em universidades federais, institutos federais de educação e hospitais universitários.

Outros destinos menores do crédito incluem R$ 27,4 milhões para ensino profissional marítimo militar, R$ 10,9 milhões para administração do Ministério da Agricultura e R$ 10,6 milhões para projetos de desenvolvimento sustentável local integrado.