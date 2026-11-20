O ex-presidente Jair Bolsonaro poderá receber em sua residência, em Brasília, o vice-presidente do Tribunal de Contas da União, Jorge Antonio de Oliveira Francisco. A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e está marcada para o dia 28 de novembro, sábado, entre 11h e 13h. As informações são da Gazeta do Povo.

Jorge Oliveira foi nomeado para o TCU por Bolsonaro em 2020. Antes disso, ocupou o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e integrou a equipe jurídica do governo federal. A relação entre ambos remonta ao período em que trabalharam juntos no Executivo.

Medidas de segurança condicionam o encontro

A autorização concedida por Moraes está condicionada ao cumprimento de medidas de segurança e das restrições judiciais vigentes. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o Núcleo de Custódia da Polícia Militar foram notificados para organizar os procedimentos necessários durante o encontro.

Ministro havia negado visitas de senadores

Três dias antes de autorizar a visita de Jorge Oliveira, Moraes negou pedidos dos senadores Rogério Marinho e Tereza Cristina para encontrar Bolsonaro. O ministro justificou que a condenação definitiva suspendeu os direitos políticos do ex-presidente e que a prisão domiciliar não poderia transformar sua residência em escritório político ou extensão de partido. Ambos os senadores são cotados para disputar a presidência do Senado em fevereiro de 2027.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária desde março, após internação por broncopneumonia, enquanto executa pena de 27 anos e três meses por participação em trama golpista.