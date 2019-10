O presidente Jair Bolsonaro chegou pouco depois das 9h desta quinta-feira, 10, ao Fórum de Investimentos Brasil 2019. O evento, realizado em São Paulo, é organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

O presidente Bolsonaro está acompanhado do ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da Apex, Sergio Segovia. O objetivo do evento, segundo a organização, é reunir atores de produção e investimento de setores como agronegócio, infraestrutura e negócios.