O presidente Jair Bolsonaro disse na tarde desta quinta-feira, 31, que o governo pode aproveitar propostas já em tramitação no Congresso para o avanço da reforma administrativa.

Ao ser questionado se o Executivo iria enviar o seu texto à Câmara na próxima semana, ele confirmou. Na opinião do presidente, é possível aproveitar o que já está em andamento.

“Tem tramitando na Câmara. Tem a nossa que vai ficar pronta. Devo despachar com o ministro Paulo Guedes na segunda. Mas, na minha opinião, vamos aproveitar o que está andando e buscar, via parlamentares ligados a nós, emendar”, disse.

Sobre o pacto federativo, Bolsonaro também confirmou que as medidas devem ser enviadas nos próximos dias. “A ideia é apresentar semana que vem. Dar uma folga orçamentária para vocês”, disse.

Mais cedo, Bolsonaro se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). “Conversamos muitas coisas. Reforma tributária, administrativa. Pedi força pra aprovar projeto que trata do código de trânsito. Custo é zero pra nós, mas muito bom ao povo”, disse.