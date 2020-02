O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o PIX – meio de pagamento eletrônico que promete ser mais rápido e prático que as transações feitas via DOC, TED ou boleto bancário – lançado pelo Banco Central, vai trazer mais agilidade e menos custos ao cidadão. “Com o PIX, o brasileiro terá mais uma alternativa para efetuar transações, além dos modelos tradicionais já existentes. Pagamentos e transferências instantâneas serão realidade no Brasil”, disse, em uma publicação na sua conta oficial do Twitter, na manhã desta segunda-feira, 24.

O PIX foi lançado pelo Banco Central na última quarta-feira, 19 e será disponibilizado pelas instituições financeiras a partir de 16 de novembro.

“(O sistema) vai permitir o envio e o recebimento de quantias de forma rápida, inclusive em smartphones. O dia e a hora da transação não importarão, nem se o solicitante e o recebedor da operação têm conta no mesmo banco”, escreveu o presidente.