O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou na manhã desta quinta-feira, 5, ao local da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, em Bento Gonçalves, no interior gaúcho. Segundo a agenda, Bolsonaro deve ter primeiro uma reunião com o presidente paraguaio Mario Abdo Benítez, que assume nesta data a presidência do bloco.

continua depois da publicidade

Bolsonaro chegou acompanhado de sete ministros: Paulo Guedes, da Economia; Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central; Ernesto Araújo, das Relações Exteriores; Tereza Cristina, da Agricultura; Fernando Mandetta, da Saúde; Onyx Lorenzoni, da Casa Civil; e Osmar Terra, da Cidadania.

A reunião plenária entre os chefes de Estado dos países membro do Mercosul e Associados está marcada para as 11 horas.

Às 12h30, serão assinados os atos acordados nessa cúpula. São esperados acordos sobre proteção mútua de indicações geográficas e tratados sobre transporte de produtos perigosos, sobre serviços financeiros, uma cooperação para defesa do consumidor e de reconhecimento mútuo de assinaturas digitais.

Além disso, em termos bilaterais, os técnicos discutem os termos de um acordo automotivo com o Paraguai e, ainda, a ampliação de voos semanais entre Brasil e Argentina – de 133 para 170.

Bolsonaro tem ainda na programação o plantio de vinhas e um almoço, marcado para 13h40.

Há previsão de uma declaração à imprensa às 14h45. O presidente deve deixar Bento Gonçalves às 17h40, segundo a agenda divulgada.