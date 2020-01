As bolsas de Nova York avançaram nesta quinta-feira, 16, e renovaram novos recordes de fechamento, impulsionadas principalmente por resultados surpreendentes no início da temporada de balanços e indicadores da economia americana, um dia após a assinatura da “fase 1” do acordo comercial entre Estados Unidos e China.

Dow Jones subiu 0,92%, a 29.297,64 pontos, enquanto S&P 500 avançou 0,84%, a 3.316,81 pontos, e Nasdaq ganhou 1,06%, a 9.357,13 pontos.

A temporada de balanços do quarto trimestre no país começou com resultados agradáveis para investidores, especialmente do setor financeiro. Hoje, Morgan Stanley surpreendeu e deu sequência às boas notícias já trazidas por JPMorgan e Citi, por exemplo, mais cedo nesta semana.

Com isso, o papel Morgan Stanley saltou 6,65% e o subíndice do setor financeiro do S&P 500 figurou entre as principais altas (+0,78%), mas a liderança foi das techs (+1,4%).

Hoje, a Alphabet, controladora do Google (+0,76%), atingiu US$ 1 trilhão em valor de mercado, e se juntou a Apple (+1,25%), Amazon (+0,85%) e Microsoft (1,83%). Na próxima semana, Netflix (-0,13%) e Intel (+0,69%) abrem a temporada de balanços das giant techs.

Além da temporada de balanços, o apetite por risco hoje foi impulsionado por indicadores de atividade da economia americana, como o ganho nas vendas no varejo. Para o Citi, o resultado representa uma tendência geral “ainda forte” do consumo que, na previsão do banco, deve continuar sólido ao longo deste ano. Também ajudou a alta no índice de atividade regional do Federal Reserve (Fed) da Filadélfia, para a maior leitura desde o final de 2018, que o Barclays avalia como reflexo do otimismo com o acordo inicial entre Washington e Pequim, oficializado ontem.

Segundo o Bank of America (BofA), o índice preço/lucro do S&P 500 está neste momento em 18,4x, o maior nível em 18 anos. Isso, para os analistas do banco, tem sido o fator responsável por guiar a alta do índice, que hoje renovou o quinto recorde em 2019.