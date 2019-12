As bolsas de Nova York terminaram o dia em alta nesta quarta-feira, 4, recuperando as perdas dos três últimos pregões em queda. O bom humor dos investidores reacendeu diante das notícias, logo cedo, sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China, que estariam mais perto de um acordo preliminar.

continua depois da publicidade

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,53%, em 27.649,78 pontos, o Nasdaq avançou 0,54%, a 8.566,67 pontos, e o S&P 500 teve alta de 0,63%, a 3.112,76 pontos.

Os mercados continuam a responder às notícias sobre a guerra comercial entre EUA e China. Contrariando o desânimo do dia anterior, com falas do presidente americano, Donald Trump, sugerindo que o acordo “fase 1” entre as nações poderia se estender ainda mais, a Bloomberg reportou que as duas maiores potências mundiais estariam perto de fechar o pacto preliminar.

“O progresso sugerido nas relações comerciais EUA-China faz com que o mercado recupere o otimismo. Segundo relatos, os EUA e a China estão se aproximando de um acordo sobre a quantidade de tarifas que seriam revertidas para fechamento do acordo comercial, apesar da legislação sobre Hong Kong assinada pelo presidente Trump”, avalia relatório da Stifel.

Além disso, os contratos de petróleo tiveram ganhos fortes, monitorando a reunião desta semana entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados, grupo conhecido como Opep+. Os preços da commodity subiram, valorizando ações do setor de energia. Destaque para os papéis da ConocoPhillips, que subiram 2,95%, e da Exxon Mobil, que valorizaram 1,13%.