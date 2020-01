As bolsas da Europa fecharam sem direção única, com a maioria em queda, e apenas Frankfurt no território positivo. Os investidores estão em compasso de espera pela primeira decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) deste ano, marcada para a próxima quinta-feira. Com feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos, onde os mercados estão fechados, os negócios com ações europeias tendem a perder liquidez. Somado a isso, investidores acompanham o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

O índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, caiu 0,30%, a 7.651,44 pontos. Destaque para ações da Antofagasta, que tiveram desvalorização de 0,79%. As da BP apresentaram queda de 0,58% e as da BHP, empresa que divulgará balanço hoje às 18h30 (de Brasília), de 0,56%.

Em Paris, o índice CAC 40 fechou em queda de 0,36%, a 6.078,54 pontos. Em Milão, o índice FTSE MIB recuou 0,57%, a 24.002,45 pontos. O índice PSI 20, da Bolsa de Lisboa, caiu 0,08%, a 5.303,81 pontos. O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, fechou em queda de 0,23%, a 9.658,80 pontos.

As bolsas do Velho Continente operaram em baixa desde a abertura do pregão de hoje, com investidores mostrando cautela à espera de decisões de política monetária que acontecem esta semana. O Danske Bank aponta em relatório que “os bancos centrais estarão no centro desta semana com as reuniões no Norges Bank (Noruega) e no BCE (ambas quinta-feira) e no Banco do Japão (terça-feira)”, embora não haja expectativa de mudanças em nenhuma das instituições.

Em Davos, líderes mundiais vão chegando para o Fórum Econômico Mundial, cuja abertura se dá, oficialmente, com um jantar, hoje, mas que, na prática, começa amanhã. Além das mudanças climáticas e negócios sustentáveis, focos deste ano, comércio internacional e instabilidade geopolítica estarão nos debates.

Na tarde de hoje, a presidente do BCE, Christine Lagarde, fará comentários em evento na Bélgica. De acordo com relatório da Pantheon, enviado a clientes, “os mercados estão preparados para provocar Lagarde”, em busca de sinais de que o BCE estaria começando a “balançar sobre os benefícios líquidos de taxas negativas”. “Nós achamos que a presidente permanecerá firme na orientação do BCE em manter as taxas abaixo de zero”, avalia a instituição.

Na contramão das demais bolsas europeias, o índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, fechou alta de 0,17%, a 13.548,94 pontos. Destaque para ações da BMW, que fecharam em alta de 0,82%, e da Volkswagen, que apresentaram valorização de 0,36%.