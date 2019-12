As bolsas da Europa fecharam em queda nesta segunda-feira, 30, dia de baixa liquidez nos mercados com a proximidade do feriado de Ano Novo e movimento de realização de lucros após fechamento da última sexta-feira, quando o índice pan-europeu Stoxx 600 atingiu máxima história. Os investidores também acompanharam sinalizações sobre o comércio entre Estados Unidos e China e as relações americanas com a Coreia do Norte.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou o dia em baixa de 0,85%, a 416,17 pontos, no menor nível em uma semana.

Os mercados acionários iniciaram o dia em queda, com ausência de notícias sobre o acordo comercial “fase 1” que deve ser assinado em janeiro entre EUA e China. No meio da manhã aqui (no Brasil), o South China Morning Post informou, com base em fontes, que o principal negociador da China, Liu He, visitará Washington para assinar o acordo comercial “fase 1” ainda nesta semana, aceitando um convite dos EUA.

Além disso, esteve no radar o pedido do líder norte-coreano, Kim Jong-un, para que seus militares e diplomatas preparem “medidas ofensivas” não especificadas para proteger a segurança e a soberania do país. A declaração ocorreu antes de seu prazo, estipulado para o final do ano, para que os EUA façam concessões no âmbito nuclear.

Na bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em queda de 0,17%, aos 7587,05 pontos. Destaque para Antofagasta, em queda de 1,04%, Barclays recuou0,69% e BHP teve desvalorização de 1,14%.

A Bolsa de Frankfurt fechou mais cedo diante do baixo movimento, em queda de 0,66%, com 13.249,01 pontos. As ações da BMW tiveram desvalorização de 0,50%, os papéis da Daimler caíram 0,94% e os da Volkswagen caíram 0,24%.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 encerrou o pregão com queda de 0,91%, aos 5.982,22 pontos. Em Milão, o índice FTSE MIB caiu 1,06%, para 23.506,37. O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, fechou em queda de 0,91%, a 9.612,60 pontos, enquanto o PSI 20, da Bolsa de Lisboa, caiu 0,62% a 5.236,59 pontos.