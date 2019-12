As bolsas da Europa fecharam em alta a primeira sessão após o feriado de Natal, levando o índice Stoxx 600 a renovar máxima histórica, ao subir 0,21%, para 419,74 pontos. O avanço vem na esteira do otimismo com a perspectiva de assinatura da fase 1 do acordo entre EUA e China.

Sinais de fortes vendas no comércio nos EUA neste Natal impulsionaram as ações do setor também na Europa, levando o índice de varejo do Stoxx 600 a subir mais de 1% neste pregão. “Estamos vendo os mercados acionários acompanhando as ações americanas. É muito difícil para os mercados europeus ignorar o que está acontecendo nos EUA”, disse James Athey, gerente sênior de investimentos da Aberdeen Standard Investments.

Bancos e seguradoras na Europa operaram no vermelho, mas o pior desempenho ficou com a empresa de biotecnologia holandesa Qiagen, que viu suas ações caírem 18,2% depois de informar ao mercado que encerrou negociações com potenciais interessados na compra da companhia.

A bolsa de Londres fechou em alta de 0,17%, aos 7.644,90 pontos. Os investidores parecem não ter se abalado pela notícia publicada ontem pelo Times de que a União Europeia pode bloquear o acesso de Londres aos mercados europeus logo no início de 2020, como estratégia para pressionar o governo britânico a fechar um acordo comercial com o bloco após o Brexit em termos mais favoráveis a Bruxelas.

A Bolsa de Frankfurt avançou 0,27%, para 13.337,11 pontos e Paris subiu 0,13%, aos 6.037,39 pontos. Em Milão, o índice FTSE MIB caiu 0,59%, para 23.757,60, depois que a Bolsa de Londres (LSE, na sigla em inglês) negou qualquer plano de venda de ativos após seu acordo com a Refinitiv e disse considerar a subsidiária Bolsa Italiana estratégica, de acordo com o jornal italiano Il Sole 24 Ore. (Equipe AE, com informações da Dow Jones Newswires)