As bolsas da Europa encerraram o pregão desta segunda-feira, 25, em alta, estimuladas pela onda de otimismo em torno das negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Com isso, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,07%, em 407,80 pontos.

Notícias recentes de que os governo de EUA e China estariam caminhando para resolver suas diferenças comerciais animaram os investidores, e as bolsas da Europa firmaram ganhos apresentados já no início o dia. Em Londres, o índice FTSE 100 liderou os ganhos e fechou com valorização de 0,95%, com 7.396,29 pontos. As ações da Barclays subiram 1,62% e as do banco HSBC, 0,52%.

O jornal Global Times informou nesta segunda-feira que os EUA e a China alcançaram um “amplo consenso” para um acordo comercial de “fase 1” e estão mais próximos de chegar a um entendimento em breve, ao contrário do que estariam sugerindo “informações contraditórias” na mídia. As falas são de Gao Lingyun, especialista da Academia Chinesa de Ciências Sociais em Pequim, que tem familiaridade com as discussões comerciais entre os dois países.

No fim de semana, Pequim divulgou diretrizes com penas maiores para violações de direitos de propriedade intelectual, segundo reportagem da Bloomberg. A questão é um dos principais pontos de discórdia nas negociações comerciais com Washington. Houve, ainda, uma declaração do conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Robert O’Brien, afirmando que “ainda é possível que EUA a China fechem um acordo comercial preliminar antes do fim do ano”.

O otimismo dos investidores com o comércio global deixou em segundo plano um indicador da zona do Euro que poderia desanimar os mercados. O índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha, subiu de 94,7 pontos em outubro para 95 pontos em novembro. Apesar da melhora, o resultado ficou um pouco abaixo da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de 95,1 pontos.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX subiu 0,63%, a 13.246,45 pontos. Contribuiu para a alta desta segunda-feira o desempenho das ações da Bayer, que se valorizaram em 1,42%. Já os papéis do Daimler subiram 1,44%.

O índice CAC 40, da Bolsa de Paris, subiu 0,54%, a 5.924,86 pontos. Negociadas no mercado acionário local, as ações da Louis Vuitton fecharam com valorização de 2,02%, após a empresa anunciar a compra da rede de joalherias americana Tiffany, por cerca de US$ 16,2 bilhões.

Em Milão, o índice FTSE MIB encerrou o dia em alta de 0,84%, a 23.454,61 pontos. Em Madri, o índice Ibex 35 avançou de 0,70%, a 9.319,90 pontos. Já em Lisboa, o índice PSI 20 subiu 0,02%, a 5.181,71 pontos.