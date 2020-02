As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 17, sustentadas pelo otimismo com os estímulos monetários anunciados nesta data pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) para mitigar os impactos do coronavírus. Em uma dia de menor liquidez, por conta do feriado do Dia do Presidente, nos Estados Unidos, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganho de 0,30%, em 431,98 pontos.

Durante a madrugada desta segunda, o PBoC anunciou uma série de medidas de estímulos à economia para fazer frente ao surto de coronavírus. As ações incluem a redução do juro da linha de crédito de médio prazo, de 3,25% para 3,15%, e a injeção de 300 bilhões de yuans (cerca de US$ 43 bilhões) no setor bancário.

Na avaliação do Swissquote, as medidas abrem caminho para uma redução na taxa de referência do país asiático (LPR), que será divulgada na quinta-feira (22h30 de quarta-feira pelo horário de Brasília).

“Os mercados se moveram em direção a uma posição de maior apetite ao risco graças ao otimismo por novos relaxamentos fiscais e monetários na China”, explica o banco, em relatório enviado a clientes.

As notícias impulsionaram as ações europeias, mesmo em, um dia de bolsas americanas fechadas, o que tende a reduzir a liquidez. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,33%, a 7.433,25 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,29%, a 13.783,89 pontos. As montadoras de carros, sensíveis à demanda chinesa, tiveram destaque, com a Daimler subindo 1,42%, a Volkswagen com alta de 1,21% e a BMW avançando 0,99%.

Na Bolsa de Paris, onde o CAC 40 fechou com alta de 0,27%, a 6.085,95 pontos, a Peugeot subiu 0,98%

Já em Milão, o índice FTSE MIB encerrou com alta de 1,02%, máxima do dia. Por lá, as ações foram impulsionadas pelo setor bancário, com o UBI Banca avançando 5,50% e o Banco BPM, 5,41%.

Em Madri, o índice Ibex 35 teve ganho 0,66%, 10.022,20, também na máxima intraday.

Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 fechou com avanço de 1,30%, a 5.397,46 pontos.