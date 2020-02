As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 19, impulsionadas pelo alívio de investidores diante da desaceleração no número de casos de coronavírus na China. Há, ainda, expectativa de que o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) corte os juros de sua taxa de referência nesta noite, na esteira das medidas para conter os impactos econômicos da doença.

O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou com avanço de 0,83%, em 433,90 pontos.

Durante a madrugada, o governo chinês anunciou que a quantidade de novas pessoas infectadas pela doença recuou na terça-feira pelo segundo dia consecutivo, totalizando 1.749.

Segundo levantamento da agência Reuters, trata-se do menor total diário desde 29 de janeiro. Ao todo, são 74.185 casos da doença no país, com 2.004 mortes.

Além disso, para o Danske Bank, a sinalização de novas medidas de estímulo por parte do PboC ajudou os mercados acionários, que aguardam a decisão sobre a taxa referencial de juros, prevista para esta quarta à noite.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 1,02%, a 7.457,02 pontos. Por lá, investidores reagiram bem à divulgação da taxa anual de inflação, que acelerou de 1,3% em dezembro para 1,8% em janeiro, acima das expectativas.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX subiu 0,79%, a 1.3789,00 pontos, máxima do dia. De acordo com o Rabobank, a indústria alemã é uma das mais sensíveis ao noticiário chinês.

“No ano passado, ficou claro que a exposição da Alemanha à China através do canal comercial causou um forte impacto na produção”, analisa, em relatório.

Em Paris, o CAC 40 avançou 0,90%, a 6.111,24 pontos. Em destaque, estiveram os papéis da Renault e da Louis Vuitton, ambas com alta de 2,49%. Em Milão, o índice FTSE MIB fechou o pregão em alta de 1,01%, a 25.477,55 pontos.

Em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,78%, a 10.083,60 pontos. Já Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 teve elevação de 0,87%, a 5.435,85 pontos.