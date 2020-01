As bolsas da Ásia terminaram sem direção única o último pregão de 2019, com os principais índices chineses em alta após a confirmação de que a indústria do país se expandiu em dezembro. No acumulado de 2019, contudo, os principais mercados asiáticos registraram fortes ganhos em meio ao otimismo com a relação entre Estados Unidos e China.

Os índices da China alcançaram seus melhores resultados em mais de quatro anos. Lá, a Bolsa de Xangai fechou nesta terça-feira em alta de 0,33%, em 3.050,12 pontos, e com ganho de 22% em 2019. O índice menos abrangente Shenzhen registrou avanço de 0,55%, a 1.722,95 pontos, mas saltou 36% no ano. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do país mostrou expansão pela segunda vez consecutiva, após seis meses de contração.

Em outras partes da Ásia, o Taiex, de Taiwan, e o Nikkei, do Japão, também ficaram entre os melhores desempenhos do ano, com altas de 23% e 18%, respectivamente. Nesta terça-feira, o índice Taiex cedeu 0,47%, para 11.997,14 pontos, mas o Nikkei não operou devido ao feriado.

Com desempenho inferior aos de seus pares no continente, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 9,1% em 2019, com a confiança dos investidores afetada pela onda de protestos prolongados na região semiautônoma. Em Hong Kong e na Oceania, além disso, o pregão foi reduzido devido ao feriado. O índice Hang Seng fechou neste dia 31 em queda de 0,46%, para 28.189,75 pontos, enquanto o S&P/ASX 200 caiu 1,78%, a 6.684,10 pontos.

Mas, para 2020, ainda há incertezas, apontam investidores. O Nomura afirma esperar que as economias asiáticas enfraqueçam ainda mais no próximo ano. O crescimento econômico desacelerou nos últimos meses na China devido à redução da demanda do consumidor, o que, por sua vez, levou a estoques elevados. O banco de investimentos projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) da China crescerá 5,7% em 2020, contra uma estimativa de 6,1% neste ano.

O Kospi, da Coreia do Sul, que não abriu nesta terça, ganhou 7,7% ao longo do ano. (Com informações da Dow Jones Newswires).