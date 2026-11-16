Bolsa Família paga R$ 15 bilhões a 19,1 milhões de famílias em novembro

O Bolsa Família começa a pagar nesta segunda-feira (16) a parcela de novembro para 19,1 milhões de famílias em todo o país. O valor total da folha de pagamentos chegou a R$ 15 bilhões neste mês, por causa do aumento recente nos benefícios. As informações são da Caixa Econômica Federal.

Quem tem Número de Inscrição Social (NIS) com final 1 recebe hoje. Na terça-feira (17), é a vez de quem tem NIS terminado em 2. Na quarta-feira (18), o pagamento será unificado para todos os demais finais de NIS, de 3 a 0.

Paraná tem 41 cidades com pagamento antecipado

Moradores de 112 municípios de oito estados recebem o crédito hoje, independentemente do número final do NIS. O pagamento antecipado beneficia localidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública. No Paraná, 41 cidades estão na lista. Os outros estados são Amazonas (13), Minas Gerais (1), Piauí (22), Rio Grande do Norte (10), Roraima (6), São Paulo (4) e Sergipe (5).

O governo concentrou o pagamento em três dias por mês até dezembro por causa do fenômeno climático El Niño. Normalmente, o Bolsa Família é pago nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Valor mínimo subiu para R$ 691 em outubro

Com o reajuste que entrou em vigor em outubro, o benefício mínimo passou a R$ 691. O programa paga três tipos de adicionais. Famílias com gestantes ou filhos de 7 a 18 anos recebem R$ 58 extras por pessoa. Quem tem crianças de até 6 anos ganha um acréscimo de R$ 173 por criança. Mães de bebês de até seis meses recebem seis parcelas de R$ 58 para garantir a alimentação da criança.

A regra de proteção permite que famílias que conseguiram emprego e melhoraram a renda recebam 50% do benefício por até dois anos, desde que cada integrante ganhe o equivalente a até meio salário mínimo. Quem entrou na regra até maio de 2025 continua a receber metade do benefício por dois anos. A partir de junho do ano passado, o tempo de permanência foi reduzido para um ano.

O beneficiário pode consultar datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem. Desde 2024, os beneficiários não têm mais desconto do Seguro Defeso, pago a pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes.