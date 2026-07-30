Bolsa Família paga hoje benefício médio de R$ 679 para NIS final 9

A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (30) a parcela de julho do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9. O valor médio do benefício está em R$ 679,19 neste mês. As informações são da Agência Brasil.

O valor mínimo do Bolsa Família corresponde a R$ 600. Além disso, o programa oferece três tipos de adicionais que aumentam o valor recebido pelas famílias.

O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade. Há um acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Outro adicional de R$ 150 é destinado a famílias com crianças de até 6 anos.

Moradores de 175 municípios de seis estados receberam o crédito no dia 20, independentemente do número final do NIS. O pagamento unificado beneficiou localidades em situação de emergência ou calamidade pública no Amazonas (3 municípios), Paraíba (31), Paraná (8), Rio Grande do Norte (120), Roraima (6) e Sergipe (7).

O beneficiário pode consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem. O aplicativo é usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Há também o pagamento da regra de proteção, em vigor desde junho de 2023. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

Desde junho do ano passado, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. Quem entrou na regra até maio de 2025 continua a receber metade do benefício por dois anos.

Desde 2024, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema, quando ocorre a reprodução dos peixes.