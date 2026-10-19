Bolsa Família antecipa pagamento de outubro por causa do El Niño

Os pagamentos do Bolsa Família de outubro começam nesta segunda-feira (19) com mudanças no calendário. Beneficiários com NIS terminado em 1 recebem hoje, e quem tem final 2 recebe na terça-feira (20). A partir de quarta-feira (21), todos os demais números finais do NIS serão pagos no mesmo dia. As informações são da Agência Brasil.

A unificação dos pagamentos é uma medida preventiva contra os efeitos do super El Niño sobre as famílias mais vulneráveis. O formato vale também para novembro e dezembro, considerados períodos críticos do fenômeno climático.

Quem vive em municípios que já estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal recebe o pagamento de forma unificada já nesta segunda-feira.

Entre agosto e setembro de 2026, foram registrados 518 reconhecimentos federais de situação de emergência e estado de calamidade pública. O número é mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2025, quando houve 253 reconhecimentos.

As tempestades no Sul foram a principal causa do aumento. Chuva, granizo, vendaval e inundações foram responsáveis por 272 reconhecimentos este ano, contra 81 em 2025. No semiárido, os reconhecimentos por estiagem e seca saltaram de 172 para 239.

A unificação de pagamentos do Bolsa Família já ocorreu em outros momentos emergenciais, como nas enchentes do Rio Grande do Sul em 2024. Na ocasião, 497 municípios gaúchos puderam acessar o benefício no primeiro dia do calendário.

Para receber o benefício, as famílias devem manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, atender aos critérios do programa e cumprir condicionalidades de saúde e educação, como frequência escolar de crianças e adolescentes, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal das gestantes.