Bolsa dispara 3% e atinge o maior nível desde maio

A bolsa brasileira disparou 3,05% nesta quarta-feira (2) e atingiu o nível mais alto desde maio. O Ibovespa, principal índice da B3, fechou aos 185.205,09 pontos, na 11ª alta seguida. O dólar caiu 0,91% e encerrou a R$ 5,106, no menor valor em três semanas.

As informações são da Agência Brasil.

O Ibovespa teve a maior valorização percentual em um único dia desde março. Durante o pregão, chegou a 186.028,06 pontos na máxima, patamar não alcançado desde 6 de maio.

O desempenho foi impulsionado pelo fluxo de investidores estrangeiros para ações brasileiras. Depois de forte saída de capital externo nas primeiras semanas de agosto, os estrangeiros voltaram a comprar ativos locais nos últimos pregões do mês passado.

O dólar à vista caiu pela terceira vez seguida. A moeda chegou a subir 0,33% durante a manhã, atingindo R$ 5,1702. Após a divulgação de pesquisa eleitoral, porém, acelerou a queda e chegou a R$ 5,09 pouco depois das 14h. No ano, o dólar acumula baixa de 6,97%.

No mercado internacional, o petróleo fechou em alta diante da escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. O barril do tipo WTI avançou 0,88%, para US$ 91,01. O Brent, referência para a Petrobras, subiu 1,04%, para US$ 95,63.

Os confrontos entre Estados Unidos e Irã aumentaram os riscos para o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo. Dados oficiais também apontaram queda nos estoques de petróleo nos Estados Unidos.