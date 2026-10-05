Bolsa brasileira sobe 8,91% após resultado do primeiro turno eleitoral

A bolsa de valores brasileira, a B3, subiu 8,91% na manhã desta segunda-feira (5), um dia após o primeiro turno da eleição presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) liderou a votação à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), levando a disputa para o segundo turno marcado para 25 de outubro. As informações são da Gazeta do Povo.

O pregão começou próximo da estabilidade e alcançou 4,05% em meia hora. Antes das 11h, atingiu a máxima de 8,91% aos 209 mil pontos, recorde de negociação, com movimentação de R$ 5,7 bilhões. O dólar foi negociado a menos de R$ 5 no mesmo período.

Mais de 158 milhões de brasileiros estavam aptos a votar no primeiro turno, enquanto quase 1 milhão de eleitores participaram da eleição no exterior. O resultado contrariou a maioria das pesquisas eleitorais, que não apontavam a vantagem de Flávio sobre Lula na primeira fase.

O mercado financeiro agora recalibra suas apostas para o segundo turno e para os possíveis efeitos de uma eventual mudança de governo sobre a economia brasileira. A expectativa é de um ajuste fiscal consistente em 2027.