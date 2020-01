O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Mark Carney, disse hoje que a instituição tem um espaço em sua política equivalente a 250 pontos-base, considerando-se medidas convencionais e não convencionais.

Em discurso, Carney disse haver espaço “considerável” para aplicações de medidas. Segundo ele, o BoE teria condições de ampliar suas compras de bônus soberanos britânicos (Gilts) e títulos corporativos e de pelo menos “dobrar” o pacote de agosto de 2016 de compras de ativos de 60 bilhões de libras.

“Isso proporcionaria o equivalente a um corte de cerca de 100 pontos-base no juro, além de 75 pontos-base do espaço político convencional”, explicou o presidente do BoE.

Carney disse ainda que os primeiros indicadores divulgados desde a eleição geral britânica, realizada em 12 de dezembro, sugerem que houve “alguma redução” nas incertezas ligadas ao Brexit – como é conhecido o processo para que o Reino Unido saia da União Europeia – e políticas domésticas.

Carney, que discursou durante conferência sobre meta de inflação, afirmou também que a recuperação da economia britânica que o BoE projeta para este ano não está garantida.

“A economia (do Reino Unido) está lenta, a capacidade ociosa está crescendo e a inflação está abaixo da meta. Muito depende de quão rápido a confiança doméstica voltará”, disse.