O índice que mede a recuperação de crédito no País registrou queda de 3,9% em janeiro na comparação com dezembro, com ajuste sazonal, informa a Boa Vista. Em relação ao primeiro mês de 2019, sem ajuste, o declínio foi de 4%, enquanto no acumulado em 12 meses a retração foi de 2,9%.

Em nota, a Boa Vista cita que os principais fatores por trás da dificuldade dos consumidores em recuperar o crédito são os elevados níveis de desocupação e subutilização da mão de obra e o fraco crescimento da renda.

De um lado, o indicador de registros de inadimplência vem apresentando queda em 12 meses, sugerindo que boa parte dos consumidores ainda está conseguindo manter em dia o pagamento de novas dívidas.

De outro, acrescenta, além da queda mensal em janeiro, o indicador de recuperação também segue negativo nesta base de comparação (-2,9% em janeiro), mostrando a dificuldade que os consumidores com dívidas em atraso encontraram para reequilibrarem sua situação financeira e saírem do cadastro de inadimplentes nos últimos meses.

Regiões

Por região houve alta (1,4%) somente no Norte do Brasil em 12 meses terminados em janeiro. No Sul (-7,1%), Centro Oeste (-2,4%), Sudeste (-2,3%) e Nordeste (-2,2%) houve declínios.

Em contrapartida, na comparação mensal, todas as regiões registraram retração em janeiro. No mesmo sentido, na comparação interanual, as regiões também apresentaram resultado negativo, com Sul e Nordeste registrando as quedas mais expressivas, de 8,4% e 4,5%, respectivamente.