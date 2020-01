O índice que mede o movimento do comércio varejista no Brasil fechou 2019 com expansão de 1,7%, a terceira consecutiva, conforme dados apurados pela Boa Vista. No entanto, as vendas encerraram dezembro com queda de 2,5% em relação a novembro (alta de 2,3%), mas subiram 0,8% em relação ao último mês de 2018.

continua depois da publicidade

A despeito da retração observada em dezembro no confronto com o mês anterior, a equipe econômica da Boa Vista ressalta em nota que as concessões de crédito com recurso livres ao consumidor vêm mantendo ritmo de crescimento. Além disso, acrescenta que a inflação sob controle e a liberação dos recursos do FGTS no ano passado deram sustentação ao avanço do setor na comparação interanual nos últimos meses de 2019.

Entretanto, a retomada lenta do emprego e o pouco crescimento da renda estão elevando o nível de endividamento do consumidor e do comprometimento dos rendimentos, resultando, consequentemente, em risco de aumento da inadimplência.

Porém, “ao menos a curto prazo, o cenário para o movimento do comércio continua sendo de recuperação gradual, que tende a se repetir ao longo de 2020”, estima a Boa Vista.

A queda de 2,5% do comércio varejista em dezembro ante novembro, conforme a instituição, foi puxada pela categoria de Móveis e Eletrodomésticos, que apresentou recuo de 4,7%, após alta de 5,2%, com ajuste sazonal. Nos dados sem ajuste sazonal, ao longo de 2019 o segmento cresceu em torno de 0,2%.

Outra categoria que registrou declínio foi o de Supermercados, Alimentos e Bebidas, de 1,8%, mas mostrou aumento de 2% no acumulado em 12 meses.

Já o segmento de Combustíveis e Lubrificantes subiu 1,8% no último mês do ano passado, acumulando recuo de 0,2% em 2019.

Por fim, a taxa dessazonalizada da categoria de Tecidos, Vestuários e Calçados teve alta de 0,4% em dezembro ante novembro, com o dado acumulado em 2019 subindo 6,3%.