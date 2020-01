A Petrobras informou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) convidou oito bancos para intermediar a venda de parte das ações da petrolífera que estão em sua carteira, por meio de uma oferta pública de distribuição secundária de ações, com esforços amplos de distribuição no Brasil e no exterior. Foram convidados o Credit Suisse (Brasil), Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, BB-Banco de Investimento, Citigroup Global Markets Brasil, Goldman Sachs do Brasil, Morgan Stanley e a XP Investimentos.

Conforme fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 6, a Petrobras já arquivou na Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM norte-americana) o formulário F-3 referente à totalidade das ações – condição necessária para que o BNDES possa realizar uma oferta registrada nos Estados Unidos.

O formulário ainda aguarda análise e aprovação da SEC.

Conforme antecipou a Coluna do Broadcast em 13 de dezembro, a operação é esperada para ocorrer até março.

O banco de fomento possui cerca de 19% das ações preferenciais e 10% das ordinárias (com direito a voto) da petroleira que, hoje, valem cerca de R$ 56 bilhões. A participação, contudo, não deverá ser desfeita integralmente em 2020.