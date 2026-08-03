BNDES aprova R$ 3,7 bilhões para Embraer exportar aviões ao Canadá

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de até R$ 3,7 bilhões para garantir a exportação de 19 aeronaves E195-E2 da Embraer para a companhia canadense Porter Aviation Holdings Inc. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (3). As informações são da Gazeta do Povo.

O financiamento faz parte de um investimento em 75 aeronaves, das quais 54 já foram entregues. A previsão é de que todas estejam no Canadá até 2030. A operação contará com a garantia do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), por meio do Seguro de Crédito à Exportação (SCE), gerido pela Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias (ABGF).

O dinheiro virá da linha de financiamento BNDES Exim pós-embarque, criada para conciliar compradores estrangeiros que querem pagar a prazo e empresas que precisam receber à vista. Com isso, a Embraer receberá o dinheiro imediatamente e a Porter pagará as parcelas ao banco.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que a operação garante a manutenção do nível de produção e de emprego da indústria aeronáutica nacional. O vice-presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores da Embraer, Felipe Santana, destacou o crescimento da frota do cliente e a parceria.

A presidente da ABGF, Maíra Madrid, disse que o SCE foi pensado para fortalecer a política de apoio às exportações, contribuindo para o fomento da economia nacional. A Porter não opera diretamente no Brasil, mas tem autorização para comercializar voos com destino ao país por meio da Air Transat, com código compartilhado. A autorização foi concedida em fevereiro de 2026.