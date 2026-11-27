Serviços recorrentes e despesas fixas ganham espaço na Black Friday de 2026, com promoções que permitem reduzir custos ao longo de todo o ano seguinte. Clínicas médicas, laboratórios, seguradoras, instituições de ensino e plataformas digitais antecipam receitas e oferecem oportunidades de economia real para quem planeja o orçamento de 2027. As informações são da Gazeta do Povo.

O mercado de serviços invisíveis permite ao consumidor congelar preços e garantir atendimento preventivo com valores promocionais. Segundo o professor de Economia da Universidade Federal do Paraná (UTFPR), Marcos Rambalducci, a data deixou de ser exclusiva para produtos e alcançou o setor de serviços. “Isso abre uma janela de oportunidade muito interessante para o consumidor, porque a gente está falando de despesas que fazem parte do orçamento familiar ao longo de todo o ano”, afirma.

Plataformas de streaming, softwares, aplicativos de idiomas e ferramentas de inteligência artificial oferecem reduções na cobrança anual. Redes de academias, estúdios de pilates e aplicativos de treino garantem isenção de taxa de matrícula e mensalidades reduzidas. Corretoras e seguradoras apresentam descontos na contratação de seguros automotivos e residenciais, além de condições diferenciadas em planos de previdência privada.

“Um desconto na anuidade de uma academia ou na assinatura de um software pode representar uma economia importante no orçamento de 2027 e esse é o tipo de produto que nem sempre está tão visível assim na Black Friday”, reforça Rambalducci.

O economista recomenda atenção às regras de cancelamento e renovação automática. “É preciso avaliar a reputação da empresa, as condições contratuais, os prazos de utilização e as regras de renovação e cancelamento”, orienta. Ele destaca ainda a importância de avaliar a real necessidade do serviço. “Não existe nenhum produto mais caro, do que você comprar barato um serviço ou um produto que você não precisa”, alerta.

Em assinaturas de softwares e streamings, o desconto geralmente vale apenas para o primeiro ciclo de 12 meses. Nos pacotes médicos, odontológicos e estéticos, o consumidor deve verificar por escrito a data limite para agendamento. Contratos firmados online ou por telefone garantem prazo legal de sete dias corridos para desistência e reembolso integral.

Para as empresas, a estratégia representa oportunidade de antecipar receitas e melhorar o fluxo de caixa. A especialista em gestão comercial Cristiane Martins Alves avalia que as campanhas promocionais de serviços criam previsibilidade financeira. “Na visão da empresa, a Black Friday explora vários aspectos estratégicos benéficos. Você consegue gerar um fluxo de caixa imediato, principalmente em serviços. 2027, acredito que será um ano de incertezas e instabilidade comercial, e essa ação garante uma certa segurança para o empresário”, afirma.

A estratégia também contribui para fidelizar clientes e reduzir a dependência de novas vendas mensais. “Ajuda a reduzir a dependência de novas vendas mensais. Você tem ali uma margem de segurança, e o que entra fora disso só ajuda a consolidar resultado”, acrescenta a especialista.