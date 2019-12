O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse nesta sexta-feira, 29, que está “bastante otimista” para o último leilão do ano no setor de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o leilão de transmissão de energia para o próximo dia 19.

“A expectativa é muito boa. Nós acreditamos e estamos bastante otimistas que também será um sucesso, como foram todos os leilões de energia que foram realizados este ano”, disse Albuquerque, após participar de solenidade em Resende, no sul fluminense.

Ao mencionar o “sucesso”, o ministro incluiu o leilão de quatro áreas do pré-sal, realizadas no início deste mês, apesar de dois campos não terem recebido ofertas.

“Eu somo não só o setor elétrico, mas também o setor de petróleo e gás. Acho que foi um ano muito promissor para o País. Os estrangeiros estão vindo, eles têm participado”, afirmou. “E tão importante quanto os investimentos estrangeiros são os investimentos nacionais. É uma satisfação muito grande para mim, como ministro de Estado de Minas e Energia, ver que 90% dos investimentos no setor de energia no Brasil são feitos pela iniciativa privada, com poucos recursos da União. Isso significa que os investidores estão acreditando no País.”