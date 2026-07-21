Economia

Beneficiários do INSS vão receber de volta R$ 547 milhões descontados

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Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 21/07/26 11h06
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Imagem mostra uma pilha de moedas com um porquinho cofinho branco ao lado.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

O governo federal liberou R$ 547 milhões para devolver valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas. A autorização foi publicada nesta terça-feira (21) no Diário Oficial da União.

As informações são da Agência Brasil.

O dinheiro será usado para ressarcir beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram descontos irregulares em seus pagamentos. Os recursos fazem parte do orçamento da própria seguridade social.

O repasse será destinado ao programa Previdência Social: Promoção, Garantia de Direitos e Cidadania. A execução ficará a cargo do INSS.

O governo utilizou um crédito extraordinário para liberar os recursos. Esse mecanismo é previsto na Constituição Federal para atender despesas urgentes e imprevisíveis.

A Medida Provisória nº 1.378, que autoriza o repasse, será enviada ao Congresso Nacional. Os parlamentares precisam analisar e aprovar o texto para que ele seja convertido em lei.

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