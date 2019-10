O Banco Central informou nesta quarta-feira, 16, que aprimorou e ampliou a divulgação de informações sobre o crédito imobiliário, o que poderá ser acessado em uma nova página no site do órgão. A publicação será atualizada em base trimestral e trará gráficos das principais séries, além da apresentação, no formato de dados abertos, de informações detalhadas por Estado da Federação.

“Com a mudança, passam a ser divulgadas séries mensais com detalhamento sobre fontes de recursos, direcionamento, valores contábeis, novas contratações, estoque de crédito e detalhes dos imóveis financiados como, por exemplo, seu tipo (apartamento ou casa), número de dormitórios e forma de garantia (hipoteca ou alienação fiduciária)”, diz o BC em nota.

O BC explica que a nova publicação é resultado da compilação de informações recebidas pelo Banco Central através do Sistema de Informações de Créditos (SCR), Sistema de Informações Contábeis (Cosif), Direcionamento dos Depósitos de Poupança (RCO) e dados das entidades de depósito e registro de ativos.

“A iniciativa está alinhada aos preceitos de transparência ativa da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.257, de 18 de novembro de 2011) e à dimensão de Transparência da Agenda BC#, que aprimora a divulgação de informações de interesse público pelo BC”, destaca a nota do BC.

Para ver a página ‘Informações do Mercado Imobiliário’, acesse esse endereço: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/mercadoimobiliario.