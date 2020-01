O Banco Central da República da Turquia (TCMB, na sigla em turco) decidiu hoje cortar a taxa básica de juros do país pela quinta vez consecutiva, levando-a de 12% para 11,25%. O relaxamento, que já era esperado por analistas, é definido como “moderado” pela autoridade monetária turca.

“Dados recentes indicam que a recuperação da atividade econômica continua”, diz comunicado do TCMB. “O curso da inflação é considerado amplamente consistente com a previsão para o final do ano. Nesse contexto, o Comitê decidiu fazer uma redução moderada na taxa de juros”.

O BC turco cita, porém, que a atividade econômica global está em um “curso fraco”, o que, para seus dirigentes, reforça expectativas de que bancos centrais continuem com políticas monetárias expansionistas.