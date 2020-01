O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) disse que fará uma ampla injeção de liquidez por meio de operações no mercado aberto e utilizando outras ferramentas monetárias na segunda-feira (03), quando os negócios nos mercados financeiros chineses serão retomados.

Em breve comunicado, o PBoC anunciou que vai estender o fechamento dos mercados interbancários – onde bônus, moedas estrangeiras e ouro são negociados – até segunda da próxima semana.

Ontem, o governo chinês ampliou a duração do feriado do ano-novo chinês em três dias, até domingo (02), por causa do surto de coronavírus que se alastra pela China. Fonte: Dow Jones Newswires.