Banqueiro propôs pagar advogada com cotas de jato e helicóptero

O banqueiro Daniel Vorcaro propôs pagar R$ 40 milhões em honorários ao escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, com cotas de um jato Legacy 650 e um helicóptero EC 155 B1. A proposta, analisada pela Polícia Federal, previa ainda o reembolso de R$ 10 milhões em despesas com voos. O escritório de Viviane informou que a proposta não foi aceita e que o único contrato firmado com o Banco Master foi extinto após a liquidação da instituição. As informações são da Gazeta do Povo.

O modelo de propriedade compartilhada de aeronaves funciona de forma semelhante à divisão de outros bens de alto valor. Diferentes cotistas dividem o investimento e os custos de manutenção, como seguro, hangaragem e tripulação. A participação em uma cota não significa necessariamente que o titular tenha uma porcentagem do avião registrada em seu nome, como ocorre com imóveis. O modelo é vantajoso para quem faz voos particulares com frequência, mas em volume que não justifique os custos totais de propriedade.

O setor de aviação executiva cresceu 20% nos últimos quatro anos no Brasil. O país possui 11,4 mil aeronaves e é o segundo maior mercado do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a cota mínima para aviões é de 1/16 da aeronave, e para helicópteros, 1/32. Além dos custos fixos, os cotistas pagam despesas variáveis como combustível e taxas aeroportuárias conforme o uso.

As aeronaves mencionadas na proposta são de propriedade da Prime You, empresa criada em 2008 por Marcus Vinícius da Mata, que teve Vorcaro como sócio até setembro de 2025. Em julho de 2025, Vorcaro escreveu para da Mata cobrando a resolução da pendência nas cotas. Conversas mostram que Viviane já havia utilizado as aeronaves e elogiado o atendimento da empresa.

Um levantamento da Folha de S.Paulo mostrou que Viviane Barci e Alexandre de Moraes utilizaram o Legacy 650 da Prime You em 9 de julho de 2025. O voo partiu de Brasília às 22h32 e pousou em São Roque (SP) às 23h47. O Legacy 650 é um jato executivo de longo alcance fabricado pela Embraer, com capacidade para até 13 passageiros e autonomia de 7.223 km. O valor de uma unidade usada varia entre R$ 67 milhões e R$ 104,8 milhões.

O helicóptero EC 155 B1 é fabricado pela Airbus e tem capacidade para até nove passageiros. A velocidade máxima chega a 287 km/h e a autonomia é de cerca de 850 km. O valor de uma unidade usada varia entre R$ 16 milhões e R$ 58,3 milhões. No site da Prime You, duas das três cotas do jato já haviam sido adquiridas, enquanto quatro das cinco cotas do helicóptero tinham proprietários.