O banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi, de 75 anos, aceitou comandar o Ministério da Fazenda no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão foi confirmada pelo Palácio do Planalto nesta quinta-feira (26), após reunião entre os dois no Palácio da Alvorada. As informações são da Agência Brasil.

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco é considerado um dos nomes mais próximos de Lula no mercado financeiro. O encontro também contou com a presença do atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, e do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

A indicação ocorre em meio a debates sobre responsabilidade fiscal, juros e os rumos da política econômica. O mercado reagiu positivamente: o Ibovespa subiu 6,07% e o dólar comercial recuou para R$ 5,744, com queda de 1,25%.

Executivo tem longa trajetória no sistema financeiro

Natural de Marília, no interior de São Paulo, Trabuco começou a trabalhar no Bradesco aos 17 anos como escriturário. Ao longo de mais de cinco décadas na instituição, ocupou cargos estratégicos até assumir a presidência executiva em 2009. Em 2018, passou a comandar o Conselho de Administração.

Formado em Filosofia pela Unesp, com pós-graduação em Sociopsicologia, o executivo conduziu operações importantes, como a aquisição do HSBC Brasil em 2015. Também presidiu a Febraban e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras.

Relação com o governo vem de longa data

A aproximação entre Lula e Trabuco não é recente. O banqueiro integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, criado para reunir governo, empresários e sociedade civil.

Em 2014, durante o segundo governo de Dilma Rousseff, Trabuco recusou convite para a Fazenda e indicou Joaquim Levy, então executivo do Bradesco, para o cargo. Agora, aceitou assumir a pasta.

Em entrevistas recentes, o executivo afirmou que a política fiscal brasileira merece atenção, mas não representa problema de vida ou morte. Defendeu o respeito ao tripé macroeconômico e destacou a importância de conciliar crescimento econômico, controle da inflação e sustentabilidade da dívida pública.