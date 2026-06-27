Bandeira amarela nas contas de luz continua em julho de 2026

A bandeira tarifária das contas de luz permanece amarela em julho de 2026. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (26) que o acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos será mantido no próximo mês para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). As informações são da Agência Brasil.

A decisão ocorre por causa do período seco no Brasil. Com menos chuvas, a geração de energia pelas hidrelétricas diminui e o país precisa acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado. A bandeira amarela está ativa desde abril de 2025.

Sistema indica custos da geração de energia

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 pela Aneel. Ele reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica no país. As cores indicam quanto está custando para o SIN gerar a energia usada em residências, comércios e indústrias.

A cada mês, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reavalia as condições de operação e define a melhor estratégia de geração. A partir dessa análise, as cores das bandeiras são definidas conforme a previsão de variação do custo da energia.

Valores variam conforme a cor da bandeira

Na bandeira verde, não há acréscimo na conta de luz. Na bandeira amarela, a tarifa sobe R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Já na bandeira vermelha Patamar 1, o aumento é de R$ 4,46 por 100 kWh. Na bandeira vermelha Patamar 2, quando as condições de geração são ainda mais caras, a tarifa aumenta R$ 7,87 para cada 100 kWh consumido.