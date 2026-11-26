Novas normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional estabelecem controles mais severos para a oferta de empréstimos e financiamentos no país. As medidas buscam conter o endividamento excessivo da população e ampliar a proteção ao consumidor, com restrições específicas para clientes em dificuldade financeira. As informações são da Gazeta do Povo.

O cenário que motivou as mudanças é crítico: 81,6% das famílias brasileiras possuem dívidas a vencer, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O Serasa registrou 84,2 milhões de consumidores inadimplentes no país, recorde histórico. Entre as famílias com renda de até três salários mínimos, a inadimplência alcançou 38,6%.

Restrições para clientes endividados

Instituições financeiras ficam proibidas de conceder novos empréstimos sem garantia a consumidores com dívidas atrasadas há pelo menos 90 dias ou com sinais claros de incapacidade de pagamento. A restrição não se aplica ao crédito consignado, operações com garantias suficientes e renegociações em condições mais favoráveis.

Para clientes que usarem o crédito rotativo do cartão de crédito de forma recorrente, os bancos deverão reduzir gradualmente os limites. A medida atinge quem deixar de pagar integralmente três ou mais faturas em meses diferentes dentro de um período de seis meses. A redução será comunicada previamente e seguirá critérios contratuais, considerando o total de dívidas do consumidor no sistema financeiro. A restrição termina quando o cliente quitar seis faturas consecutivas integralmente ou pagar toda a dívida do rotativo.

Formalização e proteção ampliada

Todas as operações de crédito deverão ser formalizadas por canais seguros, como aplicativos oficiais, internet banking e atendimento presencial autorizado, mesmo quando a oferta inicial ocorrer por telefone ou mensagens. Os bancos precisarão confirmar a identidade do cliente e registrar sua autorização antes de concluir qualquer operação.

Consumidores que tiverem empréstimos vendidos a fundos de investimento ou empresas que compram dívidas manterão os mesmos direitos, incluindo acesso a informações sobre saldo devedor, juros, pagamentos, quitação antecipada e portabilidade. As instituições também deverão aprimorar a análise da capacidade de pagamento dos clientes, considerando o volume de dívidas e o comprometimento da renda. Uma consulta pública de 90 dias discutirá a criação de um indicador padronizado para medir o comprometimento da renda mensal com obrigações financeiras.

As novas exigências alcançam ainda instituições que investem em operações de securitização, incluindo Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Quem descumprir os critérios de controle poderá enfrentar exigências maiores de capital. A maior parte das medidas entra em vigor em 1º de julho de 2027, enquanto as regras sobre negociação e transferência de direitos creditórios começam a valer em 1º de novembro de 2027.