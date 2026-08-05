Bancos perderam bilhões com fraude da Americanas, diz Itaú

O presidente do Itaú, Milton Maluhy, afirmou nesta quarta-feira (5) que o sistema financeiro brasileiro teve perdas bilionárias com a fraude contábil das Lojas Americanas. O executivo classificou o caso como uma das maiores fraudes já vistas no país. As investigações apontam um rombo de cerca de R$ 54 bilhões. As informações são da Gazeta do Povo.

Maluhy rejeitou qualquer acusação de conivência dos bancos com o esquema. Segundo ele, seria ilógico imaginar que instituições financeiras participariam de uma fraude que gerou prejuízos expressivos para elas próprias. O presidente do Itaú explicou que o problema foi além de uma divergência sobre registros contábeis e envolveu uma ação deliberada para esconder informações financeiras da companhia.

O executivo revelou que o Itaú interrompeu as operações com a Americanas antes da descoberta pública da fraude por exigir um nível rigoroso de informações financeiras da empresa. Ele acrescentou que a carta de circularização enviada pelos bancos serve apenas como instrumento de apoio ao trabalho dos auditores, não podendo ser interpretada como prova de participação das instituições financeiras.

Maluhy afirmou que, mesmo considerando todas as receitas obtidas ao longo dos anos com operações de risco sacado da Americanas, o saldo final para o sistema financeiro foi negativo para todos os bancos que trabalhavam com a rede. Ele pontuou que, ao colocar na balança as receitas menos as perdas de crédito, o resultado é muito negativo.

Em meados de junho, a Polícia Federal realizou uma nova fase da Operação Disclosure para ampliar as investigações sobre a fraude bilionária na varejista. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo, chegando pela primeira vez nos acionistas da empresa e em executivos de bancos, incluindo o próprio Itaú.

De acordo com a Polícia Federal do Rio de Janeiro, as investigações apontaram fortes indícios da prática de crimes de manipulação de mercado e associação criminosa. A corporação também informou que as apurações indicam que os investigados tinham pleno conhecimento das fraudes contábeis praticadas ao longo de anos.