Bancos devolvem R$ 1,3 bilhão a apostadores de bets até hoje

Os bancos e instituições financeiras têm até esta quarta-feira (14) para devolver cerca de R$ 1,325 bilhão que ficou nas contas de apostadores após o fechamento de plataformas de apostas online. A medida atinge aproximadamente 26,5 milhões de apostadores.

As informações são da Agência Brasil.

A devolução começou na última sexta-feira (9). O prazo para os apostadores retirarem o dinheiro das plataformas terminou às 23h59 do dia 5 de outubro. No dia seguinte, os sites e aplicativos começaram a sair do ar.

As empresas de apostas tiveram até o dia 8 de outubro para enviar às instituições financeiras os dados dos saldos vinculados aos CPFs e às contas bancárias usadas nos depósitos.

Como funciona a devolução

O dinheiro está sendo devolvido pelas instituições financeiras na conta bancária que o apostador usou para depositar nas plataformas. Não é necessário fazer nenhum cadastro ou solicitação.

Se a devolução não for concluída por dificuldades operacionais, os valores remanescentes serão encaminhados à Caixa Econômica Federal a partir desta quarta-feira. O banco ficará responsável por intermediar os pagamentos pendentes.

Segundo o Ministério da Fazenda, as orientações para os apostadores nessa etapa serão divulgadas pelos canais oficiais.

Saldos baixos e valores sob investigação

Parte significativa dos recursos está em contas com valores muito baixos. Segundo o governo, 86,2 milhões de contas mantinham saldos entre R$ 0,01 e R$ 0,99, que somavam R$ 15,5 milhões. O número de contas é superior ao de apostadores porque uma mesma pessoa pode ter cadastro em diferentes plataformas.

O governo também acompanha os saldos elevados que permaneceram nas plataformas. Cerca de 40 CPFs estão sob análise devido aos montantes mantidos nas contas, para apurar possíveis irregularidades, incluindo suspeitas de lavagem de dinheiro.

A Medida Provisória (MP) 1.394/2026 que determinou o encerramento das operações foi publicada em 25 de setembro e ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional.

Cuidado com golpes

Para evitar fraudes, os apostadores devem consultar os canais oficiais do governo e dos bancos, desconfiar de mensagens que cobrem taxas para liberar o dinheiro e não fornecer senhas ou códigos bancários a terceiros. Não há necessidade de pagar valores antecipados para receber o saldo.