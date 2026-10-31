Banco Master leiloa cadeiras de R$ 98 mil e TVs gigantes em liquidação

O processo de liquidação do Banco Master e da Will Financeira coloca à venda 445 lotes de mobiliário corporativo e equipamentos de luxo, com valores entre R$ 21 e R$ 98 mil. O leilão eletrônico acontece pela plataforma Kwara até 9 de novembro de 2026, às 9h30. As informações são da Gazeta do Povo.

Entre os itens mais valiosos estão conjuntos de cadeiras ergonômicas da fabricante norte-americana Herman Miller, televisores corporativos de grande porte e peças de marcenaria refinada. O lance inicial mais alto é de R$ 98 mil por um conjunto com 20 cadeiras modelo Cosm Média.

Principais itens em disputa

Outros lotes de cadeiras Herman Miller incluem oito unidades do modelo Cosm Média por R$ 39.200, 25 cadeiras Verus Interwave por R$ 36.350 e dez unidades Verus Interwave por R$ 14.540. Dois televisores LG de 98 polegadas, modelo UH5J, utilizados em salas de reunião, têm lance inicial de R$ 10.990 cada. Uma caixa bar Pietrada da marca Artefacto está cotada em R$ 12.660.

Além do valor arrematado, o comprador deve pagar 5% de comissão ao leiloeiro e taxa administrativa conforme a faixa de preço. Para lotes entre R$ 85 mil e R$ 99,9 mil, a taxa é de R$ 10.915. Todos os produtos são vendidos no estado atual, sem garantia de funcionamento ou direito a troca. O pagamento integral deve ocorrer em até um dia útil via Pix após aprovação do lance.

Contexto da liquidação

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro de 2025, após crise de liquidez e suspeitas de irregularidades operacionais envolvendo Certificados de Depósito Bancário (CDBs). A instituição era controlada por Daniel Vorcaro. A medida suspendeu as operações e afastou os administradores anteriores. O liquidante nomeado pelo BC conduz o encerramento das atividades, incluindo a venda de bens para pagamento de credores.