Banco Master emitiu cartões de R$ 300 mil para filhos de Moraes

O Banco Master emitiu cartões de crédito com limite de R$ 300 mil para cada um dos dois filhos do ministro Alexandre de Moraes: Alexandre e Giuliana Barci de Moraes. A solicitação partiu do escritório Barci de Moraes, de propriedade da esposa do ministro, Viviane Barci de Moraes. O escritório confirmou a emissão dos cartões, mas negou que tenham sido utilizados. As informações são da Gazeta do Povo.

A revelação consta em mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O material, com mais de 200 páginas, teve o sigilo levantado nesta terça-feira (01) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, no âmbito da Operação Compliance Zero.

Funcionário do escritório solicitou os cartões

Guilherme Benazzi, colaborador do escritório Barci de Moraes, enviou a primeira mensagem a Vorcaro pedindo contato para tratar dos cartões de crédito para Giuliana e Alexandre. Vorcaro repassou o contato de Adriana Solano, superintendente executiva do Master. Ela voltou a falar com Vorcaro para pedir autorização: “O Guilherme que trabalha com a Dra. Viviane (Moraes) me ligou para emitir cartão para os filhos dela… Limite de 300 pra cada… Posso seguir?”. Vorcaro respondeu com “OK”.

Escritório nega uso dos cartões

Em nota, o escritório Barci de Moraes afirmou que os cartões de crédito foram oferecidos pelo Master, mas jamais foram usados por qualquer advogado ou pessoa do escritório. As provas também revelaram que Moraes editou pessoalmente o contrato da esposa com o banco Master.