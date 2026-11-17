Quase um ano após a intervenção do Banco Central no Banco Master, em novembro de 2025, aproximadamente R$ 50 bilhões em dívidas permanecem sem ressarcimento. O passivo total do conglomerado registrado em junho de 2025 alcançava R$ 91,2 bilhões, sendo R$ 82,4 bilhões em obrigações com credores. As informações são da Gazeta do Povo.

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) estimou inicialmente desembolsos de R$ 40,6 bilhões para cobrir cerca de 800 mil credores do Banco Master, do Banco Master de Investimento e do Banco Letsbank. Até julho de 2026, foram pagos aproximadamente R$ 40,03 bilhões a 722 mil investidores, representando 93% dos beneficiários com aplicações até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Valores acima desse limite e modalidades não cobertas pela garantia dependem da liquidação dos ativos.

Entre os credores ainda expostos estão fundos de investimento, empresas e regimes próprios de previdência social (RPPS). A recuperação dos recursos tende a ser demorada, segundo Salvatore Milanese, sócio-fundador da Pantálica Partners. O banco captava por meio de CDBs e direcionava os recursos para investimentos de baixa liquidez, como precatórios, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) e carteiras de crédito inadimplidas.

Milanese alerta que uma parte importante dos investidores não receberá os valores aplicados. “Os ativos não são de fácil liquidação, de fácil monetização. Vai custar muito para esses ativos de fato serem monetizados a contento para pagar 100% do que esses caras investiram”, afirma o especialista.

A discussão sobre quem arca com os custos da quebra divide especialistas. Alexandre Jorge Chaia, professor do Insper, contesta a ideia de que os bancos pagam a conta do FGC. “O banco recolhe o FGC. Quem paga são os investidores, que poderiam estar ganhando mais e estão ganhando menos, porque você cria um seguro”, explica.

O economista Roberto Troster avalia que o custo se espalha pela economia. “Os bancos tiveram que capitalizar o FGC, então isso é custo maior, isso é crédito mais caro, menos emprego, menos investimento. Então, todos nós pagamos um pouquinho”, afirma. Ele também aponta o risco de que perdas dos RPPS exijam aportes de governos estaduais e municipais para garantir aposentadorias e pensões.

Milanese considera que os bancos poderão repassar aos clientes os custos de novas contribuições ao FGC por meio do aumento de juros. “A sociedade civil de fato vai pagar também o pato”, destaca.

O episódio levantou questionamentos sobre a fiscalização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Milanese questiona como as irregularidades não foram identificadas antes, considerando que as instituições financeiras estão sujeitas à supervisão e à atuação de auditores externos. “A coisa escandalosa de verdade é como se conseguiu captar 64 bilhões no mercado e investir em atividades extremamente perigosas ou eventualmente com pouca liquidez”, destaca.

O especialista defende que os auditores sejam responsabilizados quando deixam de identificar e comunicar problemas nas instituições que examinam. Troster também critica a falta de cobrança sobre as empresas de classificação de risco e defende a criação de mecanismos de auditoria externa para avaliar o trabalho do Banco Central e da CVM. “Não adianta o Banco Central se autoauditar, a CVM se autoauditar”, diz.

Para Chaia, o Banco Central tem reagido com endurecimento das regras, alcançando o uso do FGC, a abertura de instituições financeiras, as exigências de capital mínimo e a divulgação de informações. O professor vê as mudanças como um “freio de arrumação” após um período de maior flexibilização regulatória.

Na avaliação dele, a prioridade de proteger os pequenos poupadores foi observada, reduzindo o impacto econômico e a pressão social do caso. O sistema demonstrou capacidade de absorver o impacto sem provocar corrida bancária ou crise de confiança generalizada. “Diferente do que aconteceu com o Paraguai, em que o Banco Central teve que colocar dinheiro, aqui, o sistema se autocorrigiu, você vê que não teve corrida a banco, ninguém ficou desesperado”, afirma.

Chaia acredita que o caso Master se diferenciou de outras quebras bancárias pelo alcance de suas relações políticas. “A reação foi mais moral do que econômica entre parte da população. Os outros casos ficaram mais na esfera do sistema financeiro, mas esse tem uma contaminação político-judiciária inédita”, avalia.