O Banco do Brasil apresentou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão no terceiro trimestre de 2026, uma queda de 66,5% em relação ao mesmo período de 2025 e 67,5% menor que o trimestre anterior. A presidente da instituição, Tarciana Medeiros, atribuiu parte do resultado à inadimplência de médios e grandes produtores rurais que optaram por não pagar ou renegociar dívidas. Especialistas, porém, contestam essa avaliação e apontam falhas na estratégia de crédito do banco. As informações são da Gazeta do Povo.

O principal fator da queda no lucro foi o aumento do custo do crédito, segundo Rodrigo Rosário, especialista em mercado financeiro e sócio da VLG Investimentos. As provisões para cobrir empréstimos inadimplentes chegaram a R$ 21,2 bilhões no período, alta de 18% em relação ao ano anterior. Do aumento total nas provisões, R$ 3,4 bilhões vieram da carteira do agronegócio. O resultado antes dos impostos ficou negativo em cerca de R$ 0,9 bilhão, contra R$ 4,3 bilhões positivos no terceiro trimestre de 2025.

Especialistas questionam responsabilização do agronegócio

Ana Pieroli Dias, especialista em Direito do Agronegócio, refuta a afirmação de que produtores rurais deixam de pagar dívidas em busca de condições mais favoráveis. Ela explica que os créditos rurais envolvem garantias como alienação fiduciária das terras, que são executadas em caso de inadimplência. “O produtor que chega aqui no meu escritório, ele chega desesperado para pagar. Então, não tem essa de ele não querer pagar, porque, se ele não pagar, ele perde a área rural dele”, afirma. A especialista também contesta que apenas grandes e médios agricultores estejam inadimplentes, relatando que pequenos produtores também enfrentam dificuldades.

O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho Lopes, destacou em nota que a carteira estressada do BB está concentrada no Distrito Federal, Maranhão, Rio Grande do Sul, Tocantins e Amapá, estados que não costumam abrigar grandes produtores. A entidade também apontou que a inadimplência dos principais concorrentes no agro é menor: 1,95% no Sicredi, 2,18% no Sicoob e 2,50% no Banrisul, contra 7% no BB. “Por que os outros 52,3% do mercado não enfrentam a mesma situação de inadimplência e prejuízo?”, questionou Velho Lopes.

Estratégia de crédito e taxas abaixo do mercado sob crítica

Elber Laranja, especialista em estruturação de crédito, avalia que o Banco do Brasil flexibilizou critérios de concessão de empréstimos para aderir a programas de expansão do crédito do governo, como o consignado ao trabalhador. A concessão de financiamentos sem garantias suficientes teria contribuído para elevar a inadimplência. As taxas de juros do BB no crédito pessoal são de 3,47% ao mês e de 2,98% no consignado ao trabalhador, abaixo das praticadas por concorrentes privados. No Itaú, os juros variam de 3,84% a 4,19% nos empréstimos a pessoas físicas, enquanto no Bradesco chegam a 4,96%.

“Em qualquer banco, quem assume mais riscos precisa majorar o prêmio de risco. O Banco do Brasil está fazendo o inverso”, argumenta Laranja. A inadimplência acima de 90 dias da carteira privada para pessoas físicas do BB chegou a 9,1% no terceiro trimestre, contra 3,7% no Itaú e 5,8% no Bradesco. A Farsul também criticou a adoção abrupta de novas regras de provisionamento pelo banco a partir de janeiro de 2025, diferentemente de outras instituições que fizeram o enquadramento gradual durante o período de transição.

Luis Miguel Mas Santacreu, analista de risco da Austin Rating, observa que a renegociação das dívidas poderia ter reduzido a necessidade de provisionamento. Ele aponta que o Congresso concluiu apenas em 11 de novembro a votação da Medida Provisória 1.376/2026, que estabelece condições para renegociação das dívidas do agro com taxas entre 5% e 12% ao ano. O analista destaca ainda que, sem o reconhecimento de R$ 3,12 bilhões em créditos tributários, o BB teria registrado prejuízo no trimestre. A assessoria do Banco do Brasil não respondeu aos questionamentos até o fechamento da reportagem.