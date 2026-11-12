Banco do Brasil reduz projeção de lucro pela metade em 2026

O Banco do Brasil cortou pela metade a previsão de lucro para 2026 e elevou a estimativa de despesas com calotes. Entre julho e setembro, a instituição registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão, queda de 66,5% em relação ao mesmo período de 2025. O principal motivo foi o aumento da inadimplência, concentrado no agronegócio. As informações são da Agência Brasil.

A nova projeção de lucro para o ano ficou entre R$ 9 bilhões e R$ 11 bilhões, ante a estimativa anterior de R$ 18 bilhões a R$ 22 bilhões. Já a previsão de custo com crédito subiu de R$ 65 bilhões a R$ 70 bilhões para R$ 80 bilhões a R$ 83 bilhões.

No terceiro trimestre, as despesas com possíveis calotes, descontos em renegociações e valores recuperados de dívidas antigas somaram R$ 21,2 bilhões, alta de 18,4% em 12 meses. A inadimplência geral chegou a 6,08% em setembro, contra 4,51% um ano antes.

Agronegócio concentra maior parte dos calotes

O banco informou que a inadimplência ficou concentrada em parte da carteira do agronegócio, especialmente entre produtores de médio e grande porte de soja, milho e pecuária, principalmente no Centro-Oeste. O índice do setor chegou a 6,92%, ante 4,84% em setembro de 2025.

Entre pessoas físicas, a inadimplência subiu de 6,01% para 9,14%. Já entre empresas, o índice ficou em 3,44%. A carteira de crédito expandida encerrou setembro em R$ 1,3 trilhão, crescimento de 2,2% em 12 meses, mas recuo de 0,5% na comparação com junho.

A expectativa de crescimento da carteira de crédito foi reduzida. O banco passou de uma expansão entre 0,5% e 4,5% para uma variação entre estabilidade e queda de 2%.

Dividendos caem e índice de Basileia recua

O Banco do Brasil destinará apenas 25% do lucro à distribuição de dividendos em 2026, percentual mínimo obrigatório. Os juros sobre capital próprio do terceiro trimestre somaram R$ 197 milhões, equivalentes a R$ 0,04 por ação, redução de aproximadamente 52% em relação ao mesmo período de 2025.

O banco anunciou que não haverá anúncios intermediários de proventos em novembro. O complemento referente ao exercício de 2026 deverá ser anunciado em 17 de fevereiro de 2027, com pagamento previsto para 10 de março. Em 2027, não haverá declaração ou distribuição de dividendos intermediários.

O índice de Basileia, que mede a capacidade de um banco de suportar perdas financeiras sem comprometer sua estabilidade, encerrou setembro em 13,45%, abaixo dos 14,81% registrados um ano antes. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido recuou de 8,4% para 2,8% na comparação anual.