Banco do Brasil normaliza acesso a aplicativo após instabilidade

O Banco do Brasil restabeleceu o funcionamento do aplicativo e do site no início da tarde desta terça-feira (3). Desde a manhã, clientes relataram dificuldades para acessar os canais digitais da instituição. As informações são da Agência Brasil.

A instituição financeira confirmou que todos os serviços voltaram a operar normalmente e estão disponíveis aos clientes. Segundo o banco, as transações com cartões não foram afetadas pela instabilidade.

Reclamações começaram pela manhã

Clientes usaram as redes sociais para reportar os problemas de acesso. Em alguns casos, o aplicativo não oferecia sequer a opção de login. Em outros, mesmo após digitar usuário e senha, o sistema não liberava a entrada.

O site Downdetector, que monitora interrupções em serviços digitais, registrou os primeiros relatos por volta das 8h. O pico de reclamações aconteceu às 9h40, com mais de 6,1 mil registros.