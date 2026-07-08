Banco do Brasil fecha contrato de R$ 2,3 bilhões com os Correios

O Banco do Brasil fechou um contrato de R$ 2,3 bilhões com os Correios para a prestação de serviços postais em todo o país e no exterior. O acordo foi assinado em 26 de junho e entrou em vigor na última quinta-feira (2). As informações são da Gazeta do Povo.

Segundo o banco, não houve licitação ou comparação de ofertas porque a entrega de cartas, que representa mais de 97% do serviço contratado, está sob monopólio postal da estatal. Para os serviços fora do monopólio, como encomendas via Sedex em áreas remotas, não existem outros prestadores com a mesma capacidade operacional e abrangência nacional dos Correios.

A transação acontece em meio a uma crise financeira grave na estatal. No primeiro trimestre de 2026, os Correios registraram prejuízo de R$ 3,1 bilhões, um aumento de 82,32% em relação ao rombo de R$ 1,7 bilhão no mesmo período de 2025.

A expectativa é que 2026 termine com resultado ainda pior que 2025, quando o prejuízo acumulado chegou a R$ 8,5 bilhões. A previsão mais otimista indica que os resultados só voltarão a ser positivos em 2027, com medidas de reestruturação como demissões voluntárias, venda de imóveis e reorganização da rede de atendimento.

A partir desta quarta-feira (8), os Correios também passam a distribuir selos de conformidade do Inmetro para produtos como capacetes, extintores e bebês conforto.