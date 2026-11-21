O lucro líquido ajustado do Banco do Brasil despencou 66,5% no terceiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025, totalizando R$ 1,3 bilhão. A queda nos resultados e a desvalorização das ações da instituição levaram a equipe econômica a avaliar a substituição da presidente Tarciana Medeiros, com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, preparando nomes para apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são da Gazeta do Povo.

O resultado operacional antes dos impostos teria sido negativo em R$ 906 milhões caso não houvesse a incorporação de créditos tributários de provisões anteriores. Entre janeiro e setembro, o segmento bancário do BB acumulou prejuízo de R$ 2,3 bilhões, com o resultado consolidado mantendo-se positivo apenas devido a outras atividades como investimentos e seguros. A troca no comando é vista como necessária para recuperar a credibilidade e evitar aporte futuro de recursos do Tesouro Nacional.

Crédito rural concentra perdas e gera controvérsia

A direção do banco atribui as perdas ao aumento da inadimplência no crédito rural, que atingiu 6,92% em operações com atraso acima de 90 dias em setembro. Médios e grandes produtores de soja, milho e pecuária estariam deixando de pagar dívidas ou apresentar novas garantias, segundo a instituição. O Banco do Brasil detém 47,7% do crédito destinado ao agronegócio.

A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) contesta o diagnóstico e aponta que outras instituições financeiras registram inadimplência entre 1,95% e 2,5% no mesmo segmento. A entidade questiona os critérios de concessão e gestão de risco adotados pelo banco, além da preparação para mudanças nas regras de provisionamento de perdas estabelecidas pela Resolução 4.966 do Conselho Monetário Nacional, em vigor desde janeiro de 2025.

Sindicato e produtores apontam falhas na gestão

O Sindicato dos Bancários de Brasília responsabiliza a gestão pela manutenção de estratégia de crédito que não acompanhou o crescimento dos riscos. A inadimplência rural saltou de 0,52% em dezembro de 2022 para 2,2% em dezembro de 2024, enquanto a carteira ampliada de crédito rural cresceu de aproximadamente R$ 192 bilhões no fim de 2020 para cerca de R$ 404 bilhões atualmente.

A Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) afirma que a interpretação sobre inadimplência deliberada ignora a crise de renda enfrentada por agricultores, causada por juros elevados, aumento de custos, adversidades climáticas e queda nos preços das commodities. A Frente Parlamentar da Agropecuária argumenta que 90% dos clientes rurais do BB estão em dia. O banco busca negociar com o Banco Central e a Fazenda flexibilização das regras de provisionamento, alegando que garantias reais como terras e receitas futuras não são adequadamente consideradas, proposta que enfrenta resistência no BC.