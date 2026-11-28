A inadimplência no crédito rural subiu para 6,92% em setembro de 2026, contra 4,84% no mesmo mês de 2025, totalizando R$ 27,9 bilhões em operações atrasadas. Diante desse cenário, o Banco do Brasil passou a adotar critérios mais rígidos para liberar financiamentos ao agronegócio, exigindo alienação fiduciária na maioria dos contratos. As informações são da Gazeta do Povo.

Alberto Martinhago, diretor de Agronegócios e Agricultura Familiar da instituição, explicou durante evento da Bloomberg Línea que a mudança nas condições de mercado motivou a revisão dos procedimentos de concessão de crédito.

O aumento da inadimplência provocou queda de 66,5% no lucro líquido ajustado do banco no terceiro trimestre, que ficou em R$ 1,27 bilhão. O custo do crédito alcançou R$ 21,2 bilhões no período. Com os resultados negativos, a instituição reduziu a projeção de lucro para 2026 de uma faixa entre R$ 18 bilhões e R$ 22 bilhões para valores entre R$ 9 bilhões e R$ 11 bilhões.

Grandes produtores concentram o problema da inadimplência, segundo o executivo. Ele afirmou que mais de 90% dos clientes mantêm os pagamentos em dia, mas um grupo específico de devedores com volume expressivo na carteira tem gerado forte impacto nas provisões do banco.

A agricultura familiar e os médios agricultores atendidos pelo Pronamp, que representam aproximadamente um quarto da carteira rural, seguem com operações normais. A pressão financeira atinge principalmente grandes produtores que expandiram investimentos durante três anos consecutivos de boas safras, comprando e arrendando terras a preços elevados, mas foram afetados por quebras de safra.

Martinhago informou que o banco está negociando com os devedores para alongar prazos e ajustar condições de pagamento. “Temos procurado esses clientes para tratar do tema, é a prioridade do nosso trabalho hoje”, declarou o diretor.

Entidades como Aprosoja Brasil, Faesp, Farsul e Famato atribuem a crise no campo a custos crescentes, juros elevados, quebras de safra provocadas por clima adverso e exigências rígidas nas renegociações, incluindo entradas de até 15% ou garantias extras.