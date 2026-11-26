Uma parceria entre Banco do Brasil e Google impediu que mais de 77 mil chamadas fraudulentas chegassem a clientes na primeira semana de operação. A tecnologia bloqueia ligações que falsificam o número 4004-0001, telefone oficial do banco usado apenas para receber chamadas, não para fazer. As informações são do Banco do Brasil.

Criminosos costumam falsificar esse número para simular contato legítimo e enganar consumidores. A vítima acredita estar falando com o banco e acaba fornecendo dados pessoais ou realizando operações financeiras induzidas pelos golpistas.

Como identificar ligação verdadeira do banco

O BB orienta que os clientes conheçam os números oficiais. Para ligar para o banco, use 4004-0001 em capitais e regiões metropolitanas ou 0800-729-0001 nas demais localidades. Já o número 4003-3001 é o único usado pelo banco para fazer ligações a clientes, seja de agências, SAC ou centrais de relacionamento.

Se o 4004-0001 aparecer como origem de uma chamada recebida, desconfie e desligue imediatamente. Esse telefone serve apenas para receber ligações feitas por clientes.

Tecnologia valida origem da chamada

Desde setembro, o BB usa tecnologia de origem verificada nas ligações feitas pelo 4003-3001. O sistema aplica assinatura digital ao telefone da instituição. A operadora verifica a autenticidade antes de completar a chamada e o celular pode exibir identificação confirmando que a ligação é realmente do banco.

A ferramenta é gratuita, não exige instalação de aplicativos e funciona melhor em redes 4G ou 5G. Durante os testes, a taxa de atendimento das chamadas identificadas subiu cerca de 30%.

O banco reforça que nunca pede senhas, códigos de autenticação, instalação de aplicativos, acesso a sites externos, dados pessoais ou acesso remoto ao celular durante ligações. Em caso de dúvida, encerre a chamada e procure os canais oficiais da instituição.